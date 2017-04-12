Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительских кредитов



С апреля 2017 года Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для физических лиц в среднем в два раза.

Теперь заёмщикам доступна максимальная сумма по потребительским кредитам Сбербанка:

№№Вид потребительского кредитамаксимальная сумма кредитамаксимальная сумма кредита (до изменения)
1.«Потребительский кредит под поручительство физических лиц»     5 млн. рублей     3 млн. рублей5 млн. рублей3 млн. рублей
2.«Потребительский кредит без обеспечения»3 млн. рублей1,5 млн. рублей
3.«Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство»1,5 млн. рублей1 млн. рублей
4.«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»3 млн рублей1 млн рублей

Как отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка России Наталья Алымова:
«В соответствии с запросами наших клиентов мы улучшаем условия по базовым продуктам, давая возможность получить более крупные суммы»
Кроме того, в настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.


Источник: Сбербанк России, 10.04.2017г.





   





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