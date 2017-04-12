Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительских кредитов

Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительских кредитовСбербанк России потребительские кредиты условия кредитования
С апреля 2017 года Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для физических лиц в среднем в два раза.
Теперь заёмщикам доступна максимальная сумма по потребительским кредитам Сбербанка:
|№№
|Вид потребительского кредита
|максимальная сумма кредита
|максимальная сумма кредита (до изменения)
|1.
|«Потребительский кредит под поручительство физических лиц» 5 млн. рублей 3 млн. рублей
|5 млн. рублей
|3 млн. рублей
|2.
|«Потребительский кредит без обеспечения»
|3 млн. рублей
|1,5 млн. рублей
|3.
|«Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство»
|1,5 млн. рублей
|1 млн. рублей
|4.
|«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»
|3 млн рублей
|1 млн рублей
Как отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка России Наталья Алымова:
«В соответствии с запросами наших клиентов мы улучшаем условия по базовым продуктам, давая возможность получить более крупные суммы»Кроме того, в настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.
Источник: Сбербанк России, 10.04.2017г.
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