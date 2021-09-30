Теперь "плечо" для неквалифицированного инвестора на рынке форекс не больше 1:50



Соотношение размера собственных средств неквалифицированного инвестора и заемных средств при совершении операций с форекс-дилером будет рассчитываться по каждой валютной паре, и оно будет меньше установленного законом уровня 1:50. Это предусматривает новая редакция Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

Она разработана СРО Ассоциация форекс-дилеров, утверждена регулятором и вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Стандарт определяет формулу расчета кредитного плеча. Форекс-дилеры будут вправе заключать с неквалифицированными инвесторами договор при условии, что сумма обеспечения, необходимого для допуска к торгам, будет рассчитываться каждый торговый день исходя из колебаний валютных курсов за последний год. Вводимые требования направлены на защиту инвесторов от резких колебаний валют и от вероятной потери финансовых вложений.



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