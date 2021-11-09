В Банке «Кузнецкий» появились новые монеты

В Банке «Кузнецкий» появились новые монетыДеньги монеты памятные монеты Банк «Кузнецкий» серебряные монеты
Банк «Кузнецкий» запустил в продажу новые монеты, представленные в серии «Выдающиеся личности России» и монета к 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Серия «Выдающиеся личности России» обновилась монетами «Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821)» и «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)». Обе монеты выполнены из серебра (проба сплава серебро 925/1000) номиналом «2 рубля». Тираж каждой из представленных монет составляет 3 000 штук.
На реверсе монеты «Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821) создатели расположили рельефное изображение поэта на скамейке и сидящей рядом собаки на фоне пейзажа. По окружности – надпись: «Н.А. Некрасов и его годы жизни – «1821» и «1878».
На другой монете «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» – рельефные изображения портрета Ф.М. Достоевского, свечи и книги на фоне вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу – факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки: «1821» и «1881».
Еще одна новинка представлена монетой к 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Выполнена в серебре (проба сплава серебро 925/1000) номиналом «3 рубля» с изображением логотипа празднования 100-летия театра. Тираж монеты – 3 000 штук.
Все новые монеты отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга.
Покупка памятных монет из драгоценных металлов – это не только прекрасная идея для подарков, но и один из самых надёжных способов перспективного вложения средств в любое время.
На сайте Банка «Кузнецкий» представлен полный ассортимент монет, где каждый найдет для себя что-то интересное и уникальное к любому случаю.
Более подробную информацию можно получить в Головном офисе Банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
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