В банкоматах Альфа-Банка доступно снятие наличных по картам японской платёжной системы JCB

В банкоматах Альфа-Банка доступно снятие наличных по картам японской платёжной системы JCBАльфа-банк банковская карта банкоматы платежная система JCB
В банкоматной сети Альфа-Банка стал доступен функционал выдачи наличных и запрос баланса для держателей международных карт японской платёжной системы JCB, выпущенных как российскими эмитентами, так и зарубежными. Приём карт системы JCB доступен во всех 3 700 банкоматах банка.
Альфа-Банк, предоставляя данную услугу, не берет комиссию за выдачу наличных денежных средств по картам платежной системы JCB.
Начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарёшин прокомментировал:
«В мире насчитывается более 100 млн держателей карт JCB и мы рады, что можем предоставить возможность совершать операции в нашей банкоматной сети»
А генеральный директор JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу отметил:
«Мы очень рады развитию сотрудничества с Альфа-Банком, одним из лидеров российского банковского сектора, обладающего широкой сетью банкоматов на всей территории Российской Федерации, в том числе в крупнейших аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых и деловых центрах. Банкоматы Альфа-Банка обычно установлены в очень удобных и доступных местах, и теперь российские держатели карт JCB и иностранные туристы смогут воспользоваться услугой снятия наличных в разветвленной сети банкоматов Альфа-Банка».
Источник: Альфа-Банк, 02.10.2017
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