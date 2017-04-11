Вклад «Инвестиционный» – новое предложение Россельхозбанка



Россельхозбанк объявляет о запуске нового вклада для физических лиц – «Инвестиционный». Банк предоставляет возможность клиентам получать доход как от размещенных денежных средств на депозите, так и за счёт вложений в паевые инвестиционные фонды.

Условия по вкладу «Инвестиционный» следующие:
  • Минимальная сумма вклада - от 50 000 рублей / 1 000 долларов США.
  • Максимальная сумма вклада не ограничена.
  • Сроки вклада - 180 и 395 дней.
  • Процентная ставка на соответствующие сроки вложения средств - 8,60% и 8,75% годовых в рублях; 1,45% и 1,5% годовых в долларах США.
  • Выплата процентов производится в конце срока.
  • Пополнение вклада и расходные операции не предусмотрены.
  • Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена.

Отличительная особенность вклада:
Открытие вклада возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» на сумму равную первоначальному взносу по вкладу (эквивалент в валюте по курсу Банка России на дату открытия вклада) с обязательным предоставлением расчётного документа, подтверждающего факт их оплаты. Дата расчётного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада. И по каждой операции приобретения паёв можно заключить только один договор вклада.

Оформить вклад можно в офисах Банка на имя клиента, открытие депозита в пользу третьих лиц не допускается.

Получить более подробную информацию об условиях вкладов АО «Россельхозбанк»можно на официальном сайте Банка.


Источник Россельхозбанк, 10 апреля 2017



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