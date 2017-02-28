РОСБАНК приступил к выпуску платёжных карт МИР

РОСБАНК приступил к выпуску платёжных карт МИРРосбанк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Росбанк предложил новым и действующим клиентам дебетовую карту российской платёжной системы МИР. Клиентам банка доступны две категории карт национальной платёжной системы МИР:
- Классическая - которую можно открыть при оформлении любого пакета банковских услуг
- Премиальная - карта более высокого уровня.
Счёт по карте открывается в рублях, а оплачивать покупки можно на всей территории Российской Федерации. Срок действия карты составит три года, обслуживание карты в рамках пакета банковских услуг - бесплатно.
Михаил Чамров, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка:
«Мы считаем, что карты будут пользоваться спросом в первую очередь у сотрудников бюджетных организаций, которые будут оформлять их в качестве зарплатных, а также у тех, кто много путешествует по России и расплачивается картой преимущественно на территории нашей страны. Карты «Мир» – это стратегически важный проект, который позволит увеличить количество безналичных операций в целом по стране и сделать такие платежи ещё надёжнее.»Коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков прокомментировал выпуск карт так:
«Росбанк представлен более в чем 70 регионах России. Теперь клиентам банка доступен национальный финансовый продукт, на котором реализованы современные технологии для комфортного использования карты в повседневной жизни. Сеть приема национальных карт постоянно расширяется, сегодня ими можно расплатиться в 85% торгово-сервисных предприятий по всей стране. Уверены, что карта «Мир» будет интересна самой широкой аудитории»
«МИР» – российская национальная платёжная система, созданная в 2015 г. В прошлом году Росбанк начал принимать платёжные карты «Мир» в своих банкоматах. Держатели карт платёжной системы «Мир» могут снимать наличные денежные средства, запрашивать баланс по своим картам и менять ПИН-код во всей банкоматной сети Росбанка, которая насчитывает более 2300 устройств по всей России.
Источник: Росбанк, 27.02.2017
Комментарий Банкиршы:
По данным НСПК на 28 февраля 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 205 банков, из которых 56 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступил к выпуску карт), и 114 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
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