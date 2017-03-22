Балтийский Банк снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц

Балтийский Банк снизил процентные ставки по кредитам для физических лицБалтийский банк потребительские кредиты процентная ставка
С 20 марта 2017 года Балтийский Банк снизил уровень процентных ставок по кредитам наличными для физических лиц.
По кредиту наличными Балтийский Банк предлагает физическим лицам следующие условия:
- Клиенты, получающие заработную плату на счета в «Балтийском», могут взять кредит до 1 миллиона рублей по выгодной процентной ставке – от 14,99% годовых. Средства предоставляются на срок до 5 лет.
- Клиенты, имеющие положительную кредитную или депозитную историю в Банке, смогут получить кредит до 400 тысяч рублей по процентной ставке - от 18,49% годовых. Средства предоставляются на срок до 3 лет.
Оформить кредит клиенты могут даже при наличии действующих обязательств (без просроченной задолженности) по одной из программ экспресс-кредитования Банка.
Клиенты Банка получат индивидуальные кредитные предложения (не являющиеся офертой). О них можно узнать у консультантов в офисах и по справочным телефонам Банка, на экранах банкоматов и справочных терминалов «Балтийского», а также из sms-сообщений или письменных обращений от Банка.
Для оформления кредитного договора нужен только паспорт гражданина РФ и заявка на получение кредита, заполненная:
- в любом офисе Банка,
- дистанционно на сайте Банка,
- в Интернет-банке,
- в Мобильном банке.
Подробнее о кредитных продуктах Балтийского Банка можно узнать по телефонам:
8-800-100-5-500 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), (812) 323-44-44 (Санкт-Петербург) или на сайте Банка.
Источник: Балтийский Банк, 21.03.17г.
Комментарий Банкиршы:
ПАО «Балтийский Банк» — средний по размеру активов универсальный банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ - №128. Головной офис - в г. Санкт-Петербург. Банк основан в 1989 г. В конце 2014 года вошёл в банковскую группу «Альфа-Банк», находится на санации.
Основные направления деятельности — кредитование физических и юридических лиц, муниципальных образований, привлечение средств населения во вклады, операции на рынке ценных бумаг.
Сеть офисов ПАО «Балтийский Банк» имеется в 7 городах России: Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Петрозаводске, Киришах, Гатчине, Выборге.
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