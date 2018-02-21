«АК БАРС» Банк стал участником госпрограммы льготного ипотечного кредитования семей с детьми«АК БАРС» Банк ипотека льготная ипотека
ПАО «АК БАРС» БАНК стал участником программы семейной ипотеки с государственной поддержкой. Действие программы распространяется на покупку:
- готовой жилой недвижимости (квартир, жилого дома с земельным участком),
- квартир на этапе строительства у аккредитованных в банке компаний-застройщиков.
Условия кредитования:
- Процентная ставка составляет 6% в течение 3 лет с момента выдачи кредита - при рождении у заёмщика второго ребёнка в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.,
- Процентная ставка 6% в течение 5 лет с момента выдачи кредита - при рождении у заёмщика третьего ребёнка в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.
- Первоначальный взнос составляет от 20%, срок кредитования от 1 до 25 лет.
- Возможно использование средств материнского капитала в качестве первоначального взноса, либо в последующем на погашение или частично-досрочного погашения кредита.
Заёмщиками могут стать граждане, достигшие 18 лет. Необходима постоянная, либо временная регистрация на территории РФ на момент подачи документов. Общий трудовой стаж и стаж по последнему месту работы должен быть не менее 3 месяцев.
Более подробную информацию об ипотеке для семей с 2/3 детьми можно получить по телефону 8-800-2005-303.
Источник: «АК БАРС» Банк, 20 Февраля 2018
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