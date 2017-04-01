Акция Банка Акцепт по кредиту «С большим доверием», для работников бюджетных предприятий и госструктур!



В рамках акции Банк Акцепт снизил процентные ставки по кредиту «С большим доверием!» до 13,5-15% годовых, для врачей, учителей, пожарных и других работников бюджетной сферы. Период проведения акции - с 31.03.2017 по 30.06.2017 года.

Стандартные Условия кредитования и условия по Акции следующие:

№№Условия кредитованияПо АКЦИИСтандартные
1.Сумма кредита, руб50 000—300 000     50 000—300 000
2.Процентная ставки, % годовых (от 1 года до 3 лет)13,5-1516-18
3.Процентная ставки, % годовых (от 3 до 5 лет)13,5-1517-19
4.Залогне требуетсяне требуется
5.Поручительствоне требуетсяне требуется
6.Срок кредитаот 1 года до 5 лет (вкл.)от 1 года до 5 лет    
7.Погашение кредита     ежемесячно аннуитетными платежамиежемесячно аннуитетными платежами

В Акции Банка Акцепт могут участвовать клиенты, у которых среднемесячная заработная плата по справке 2-НДФЛ за последние 6 месяцев составлял 15 000 руб. и более.

Более подробную информацию по кредиту «С большим доверием!» и Акции можно уточнить на сайте банка.


Источник: Банк Акцепт , 31 марта 2017
   





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