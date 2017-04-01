Акция Банка Акцепт по кредиту «С большим доверием», для работников бюджетных предприятий и госструктур!Банк «Акцепт» акция потребительские кредиты процентная ставка условия кредитования
В рамках акции Банк Акцепт снизил процентные ставки по кредиту «С большим доверием!» до 13,5-15% годовых, для врачей, учителей, пожарных и других работников бюджетной сферы. Период проведения акции - с 31.03.2017 по 30.06.2017 года.
Стандартные Условия кредитования и условия по Акции следующие:
|№№
|Условия кредитования
|По АКЦИИ
|Стандартные
|1.
|Сумма кредита, руб
|50 000—300 000
| 50 000—300 000
|2.
|Процентная ставки, % годовых (от 1 года до 3 лет)
|13,5-15
|16-18
|3.
|Процентная ставки, % годовых (от 3 до 5 лет)
|13,5-15
|17-19
|4.
|Залог
|не требуется
|не требуется
|5.
|Поручительство
|не требуется
|не требуется
|6.
|Срок кредита
|от 1 года до 5 лет (вкл.)
|от 1 года до 5 лет
|7.
|Погашение кредита
|ежемесячно аннуитетными платежами
|ежемесячно аннуитетными платежами
В Акции Банка Акцепт могут участвовать клиенты, у которых среднемесячная заработная плата по справке 2-НДФЛ за последние 6 месяцев составлял 15 000 руб. и более.
Более подробную информацию по кредиту «С большим доверием!» и Акции можно уточнить на сайте банка.
Источник: Банк Акцепт , 31 марта 2017
Материалы по теме
- Кредит с 18, 19, 20 лет: банки, условия кредитования, требования к заёмщику и поручителю 546
- Как рассчитать проценты по вкладу?
- Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и за период 2013 - 2017 годов
- Сберегательный вклад с высокой процентной ставкой ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- Как рассчитать доходность капитализированных процентов по вкладам?