Акция РосЕвроБанка – ипотечный кредит по ставке 11,25% до конца лета

Акция РосЕвроБанка – ипотечный кредит по ставке 11,25% до конца летаРосЕвроБанк акция ипотека процентная ставка
РосЕвроБанк продлевает акцию, дающую возможность получить ипотечный кредит по процентной ставке от 9,75% годовых. Срок действия акции – до 31 августа 2017.
В акции могут участвовать клиенты, приобретающие готовые квартиры или квартиры в новостройках, введённые в эксплуатацию с первоначальным взносом от 15% от стоимости квартиры, независимо от срока кредита и формы подтверждения дохода.
По ипотечному кредиту устанавливается следующая, действующая на весь срок кредитования, фиксированная процентная ставка:
- 9,75% «годовых» - при подключении к программе снижения ставки при выдаче кредита и оплате на сделке платежа в размере 4% от суммы кредита.
- 11,25% «годовых» – без подключения к программе снижения процентной ставки.
Акция применяется также к кредитам с использованием успешно действующей в РосЕвроБанке программы «Ипотека с материнским (семейным) капиталом». Она позволяет взять ипотечный кредит с первоначальным взносом от 5% при наличии у семьи сертификата на материнский капитал.
Директор департамента ипотечного бизнеса РосЕвроБанка Игорь Пруцков сказал следующее:
«Предложенные нами условия по ипотеке оказались востребованными. Ставка 9,75% годовых - беспрецедентно низкая и создает одни из самых благоприятных на рынке условий для приобретения жилья с помощью кредитных средств. Мы надеемся, что потенциальные покупатели квартир успеют сделать выгодные приобретения до конца лета. По их многочисленным просьбам эта акция и была продлена.»Источник: РосЕвроБанк , 15.03.2017
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