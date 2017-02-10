АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» приступил к эмиссии национальных карт «Мир»АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» банковская карта дебетовая карта карта "МИР" платёжная система "Мир"
Банк «Образование» приступил к эмиссии карт национальной платёжной системы «Мир». Банк выпускает карты «Мир VIP» на базе дебетовых карт «Мир». В ближайшее время планируется запуск зарплатного проекта. Оформить дебетовую банковскую карту «Мир» можно в любом отделении АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), выпуск и обслуживание карт осуществляется согласно действующим тарифам.
Преимущества карты «Мир»:
- Отвечает мировым стандартам безопасности и не зависит от внешних факторов.
- Возможность пополнения и снятия наличных в банкоматной сети, переводы денег.
- Оплата товаров и услуг в организациях, торговых точках и онлайн.
Напомним, что в декабре Банк завершил настройку в процессинговом центре и тестирование приёма карт «Мир» в банкоматах и терминалах Банка. Держатели карт «Мир» могут проводить все операции по картам в банкоматах Банка, а также оплачивать покупки картами «Мир» в торговых сетях.
Официально Банк «Образование» присоединился к правилам и стал косвенным участником платёжной системы «Мир» 10 августа 2016 года. Подробная информация об условиях и тарифах использования карты «Мир» представлена на сайте Банка.
Для сведения: На 10 февраля 2017 года участниками платёжной системы «Мир» стали уже 184 банка, из которых 51 банк стал уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 111 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
Источник: Банк «Образование», 08 февраля 2017г.
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