АКИБАНК снова снизил ставки по ипотеке



В АКИБАНКе хорошая новость для тех, кто все ещё не может решиться приобрести собственное жилье, а вместо этого платит арендодателю или живёт по принципу в тесноте, да не в обиде – снова снижены ставки по ипотечным продуктам на 0,25%. Пора начать вкладывать свои средства в собственное жильё.

Ставки снизились по следующим программам:
  • «Приобретение готового жилья (под залог приобретаемой квартиры»),
  • «Кредитование последних долей/комнат и отдельных комнат»,
  • «Кредитование загородной недвижимости»,
  • «На улучшение жилищных условий (под залог имеющейся квартиры)».


Не упустите свой шанс улучшить свои жилищные условия – оформите ипотеку на выгодных условиях в АКИБАНКе! Преимуществами ипотечных программ банка являются: лояльное отношение к кредитной истории заемщика, возможность получения кредита без страхования жизни заемщика. Подтвердить свой доход можно официально или справкой по форме банка.

Подать заявку на кредит можно:
  • по телефону 8-800-100-25-42,
  • онлайн на сайте,
  • в отделениях банка
  • в Интернет-банке.


Подробности по телефону 8-800-100-25-42 (звонок по РФ бесплатный).

Источник: АКИБАНК, 05.08.2019




Материалы по теме