АКИБАНК снова снизил ставки по ипотеке

АКИБАНК снова снизил ставки по ипотекеАКИБАНК ипотека процентная ставка
В АКИБАНКе хорошая новость для тех, кто все ещё не может решиться приобрести собственное жилье, а вместо этого платит арендодателю или живёт по принципу в тесноте, да не в обиде – снова снижены ставки по ипотечным продуктам на 0,25%. Пора начать вкладывать свои средства в собственное жильё.
Ставки снизились по следующим программам:
- «Приобретение готового жилья (под залог приобретаемой квартиры»),
- «Кредитование последних долей/комнат и отдельных комнат»,
- «Кредитование загородной недвижимости»,
- «На улучшение жилищных условий (под залог имеющейся квартиры)».
Не упустите свой шанс улучшить свои жилищные условия – оформите ипотеку на выгодных условиях в АКИБАНКе! Преимуществами ипотечных программ банка являются: лояльное отношение к кредитной истории заемщика, возможность получения кредита без страхования жизни заемщика. Подтвердить свой доход можно официально или справкой по форме банка.
Подать заявку на кредит можно:
- по телефону 8-800-100-25-42,
- онлайн на сайте,
- в отделениях банка
- в Интернет-банке.
Подробности по телефону 8-800-100-25-42 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 05.08.2019
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