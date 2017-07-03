АКИБАНК установил по ипотеке с переменной ставкой проценты в 9,23%АКИБАНК ипотека процентная ставка условия кредитования
С 3 июля 2017 года АКИБАНК снизил процентную ставку по программе «Ипотека с переменной ставкой» до 9,23% годовых. Процентная ставка по программе «Ипотека с переменной ставкой» пересматривается раз в квартал.
«Ипотека с переменной ставкой» действует при покупке любой квартиры - как на первичном, так и на вторичном рынке, а также на пере кредитование действующих ипотечных кредитов из других банков.
Основные условия кредитования:
- Первоначальный взнос от 30%.
- Размер ежемесячного платежа по кредиту фиксированный, не зависит от изменения ставки.
- Срок кредита - до 30 лет.
- Размер ипотечного кредита от 300 тыс. до 7,1 млн. рублей.
- Возраст заемщика не более 65 лет на дату окончания кредитного договора.
Значение переменной ставки зависит от уровня инфляции в России и пересматривается раз в квартал. Например, во 2 квартале 2017 года ставка была 10,88% годовых.
Изменение процентной ставки не влияет на размер платежа: измениться может только срок действия кредита. Ежемесячный платеж по данному кредиту на 5% ниже, чем по кредиту с фиксированной ипотечной ставкой.
Подробности о программе можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по России бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 30.06.2017
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