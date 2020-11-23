Акция «Ипотечная малина»: ипотека по паспорту c первоначальным взносом 20% в Примсоцбанке

Акция «Ипотечная малина»: ипотека по паспорту c первоначальным взносом 20% в ПримсоцбанкеИпотека акция Примсоцбанк
С 23 ноября в Примсоцбанке стартовала предновогодняя акция «Ипотечная малина». В рамках данной акции клиенты могут оформить ипотеку по паспорту и СНИЛС с пониженным размером первоначального взноса – от 20% от стоимости жилья - на покупку квартиры или рефинансирование действующего ипотечного кредита.
Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 23.11.2020 по 31.01.2021 года и подписать кредитный договор до 28.02.2021 года. При этом клиенты, которые получили решение по заявке в срок до 23 ноября также смогут принять участие в акции. Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 500 000 рублей, максимальная – 8 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Хабаровска и Екатеринбурга. Для остальных регионов России максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Процентная ставка в рамках акции составит 9% годовых. Срок кредитования от 3 до 30 лет.
Узнать подробнее об условиях акции «Ипотечная малина» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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