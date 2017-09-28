Альфа-Банк снизил процентные ставки по ипотеке до 9,49%Альфа-банк ипотека процентная ставка
Альфа-Банк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на один процентный пункт. Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 9,49%, с первоначальным взносом от 15% и сроком кредита — до 30 лет. Процентные ставки по ипотеке - фиксированные и не зависят от срока кредита и размера первоначального взноса.
Альфа-Банк предлагает несколько типов ипотечных программ:
- рефинансирование ипотеки других банков,
- ипотека на приобретение готового жилья,
- ипотека на новостройки.
Данным предложением на сегодня могут воспользоваться клиенты Альфа-Банка в Москве и Санкт Петербурге.
В остальных городах клиентам банка доступны ипотечные продукты «ДельтаКредит». Сотрудники Альфа-Банка предоставляют клиентам профессиональную консультацию по ипотеке и сопровождают их в течение всего процесса оформления кредита. Клиентам Альфа-Банка остальных городов доступна линейка классических ипотечных продуктов:
- кредиты для первичного и вторичного рынков недвижимости,
- рефинансирование имеющихся кредитов,
- кредит под залог имеющейся недвижимости.
Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Николай Мальнев отметил:
«Мы видим, что доступность ипотеки повышается. Ставка по ипотечному кредиту сейчас находится на историческом минимуме за всю новую историю ипотеки в России. Доля ипотечных сделок в общем объёме сделок с недвижимостью растёт. По нашим оценкам, объемы предоставляемых ипотечных кредитов по итогам текущего года вырастут на 10 — 15 % в сравнении с 2016 годом и такой тренд продолжится в ближайшие несколько лет, при условии сохранения относительно низкой стоимости фондирования и оживлении вторичного рынка ипотечного кредитования, в развитии которого крайне важна роль государства».
В 2018 году в банке планируют существенно нарастить кредитный портфель в том числе и за счёт ипотечного кредитования и за три года войти в ТОП-5 ипотечных банков страны. Планируется, что в 2018 году ипотечное кредитование по собственным программам Альфа-Банка станет доступно в большинстве регионов присутствия банка.
Источник: Альфа-Банк , 27.09.2017
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