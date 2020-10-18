Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой до 5,99% процентов

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой до 5,99% процентовИпотека Альфа-банк господдержка
Альфа-Банк улучшил условия по льготной программе ипотеки с господдержкой, теперь минимальная ставка всего 5,99%. Также до 7,79% снижена ставка по ипотеке на строящееся жилье при сумме кредита от 8 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 3 млн руб. для регионов.
Льготная ипотека с господдержкой — государственная программа, направленная на поддержку строительства жилья и сохранения низких ставок по ипотеке. Часть процентов по ипотеке банку компенсирует государство, что дает вам возможность взять у нас ипотеку по ставке от 5,99%.Условия:
- Ограничений по стоимости недвижимости нет. Только по сумме кредита.
- Ограничений по количеству квартир, покупаемых по программе господдержки, нет
- Кредитный договор должен быть заключен по 01 ноября 2020 (включительно)
- Сумма кредита — до 12 млн ? в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; до 6 млн ? в других регионах РФ
- Срок кредита — до 30 лет
- Первоначальный взнос — от 15%
- Процентная ставка — от 5,99%
Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке, а также при покупке готового таунхауса у застройщика. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.
Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на официальном сайте банка.
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