Алтайкапиталбанком снижены процентные ставки по ипотеке

Алтайкапиталбанком снижены процентные ставки по ипотекеАлтайкапиталбанк Базовая ставка ипотека процентная ставка
С 13.03.2017г. ООО КБ «Алтайкапиталбанк» снизил значения базовых процентных ставок по ипотечным кредитам.
Так, процентная ставка по ипотечной программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» - снижена на 1,25 п.п. Ипотечный кредит на строящееся жилье теперь можно оформить по процентной ставке от 10,25% годовых.
А по ипотечным программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» процентные ставки - снижены на 1 п.п. Кредит на готовое жилье, на перекредитование, а также под залог имеющегося жилья – можно оформить по ставке от 10,5% годовых.
Подробную информацию о новых ставках и условиях вы можете узнать в разделе Ипотека
Источник: ООО КБ «Алтайкапиталбанк», 13.03.2017г.
Комментарий Банкиршы:
ООО КБ «Алтайкапиталбанк» — это региональный банк, приоритетным направлением деятельности которого является комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края и республики Алтай. Банк представлен в городах: Барнаул , Новоалтайск , Камень-на-Оби , Рубцовск , Заринск , Бийск , Белокуриха , Горно-Алтайск .
Алтайкапиталбанк имеет лицензию на проведение банковских операций физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте - №2659 от 02 октября 2013 года.
Материалы по теме