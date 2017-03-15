Алтайкапиталбанком снижены процентные ставки по ипотеке

15.03.17

Алтайкапиталбанк

Базовая ставка

ипотека

процентная ставка

С 13.03.2017г. ООО КБ «Алтайкапиталбанк» снизил значения базовых процентных ставок по ипотечным кредитам.



Так, процентная ставка по ипотечной программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» - снижена на 1,25 п.п. Ипотечный кредит на строящееся жилье теперь можно оформить по процентной ставке от 10,25% годовых.



А по ипотечным программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» процентные ставки - снижены на 1 п.п. Кредит на готовое жилье, на перекредитование, а также под залог имеющегося жилья – можно оформить по ставке от 10,5% годовых.



Подробную информацию о новых ставках и условиях вы можете узнать в разделе Ипотека





Источник: ООО КБ «Алтайкапиталбанк», 13.03.2017г.



