АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» совместно с ДОМ.РФ рефинансирует ипотеку

АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» совместно с ДОМ.РФ рефинансирует ипотекуИНТЕРПРОМБАНК ипотека рефинансирование кредитов
ДОМ.РФ (ранее АИЖК) — единый институт развития в жилищной сфере. Развивает ипотечное кредитование на государственном уровне, делая так, чтобы жилье стало доступным, благодаря работе со всеми государственными социальными и льготными программами ипотечного кредитования. Ставки ниже, чем в среднем по рынку, ставка по ипотечному рефинансированию от 10,5% годовых, без комиссий и навязывания дополнительных услуг. Сумма ипотеки, доступная к рефинансированию до 30 млн рублей и на срок до 30 лет.
Для оформления рефинансирования ипотеки необходимо заполнить заявку на сайте или в отделении Банка, далее нужно собрать пакет документов. Рассмотрение заявки займет до двух рабочих дней, после чего оформить сделку можно в любом отделение АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК».
- Цель предоставления кредита: 1. Полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному (предшествующий ипотечный кредит) заемщику кредитором (предшествующий кредитор) на цели:
- приобретения квартиры или нежилого помещения (апартаментов);
- приобретения квартиры или нежилого помещения (апартаментов) и капитального ремонта или иных неотделимых улучшений предмета ипотеки.
2. Полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу) согласно п. 1, а также капитальный ремонт и иные неотделимые улучшения предмета ипотеки.
- приобретения квартиры или нежилого помещения (апартаментов);
- Срок кредитования: От 3 до 30 лет
- Сумма кредита
- для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: 500 000 — 30 000 000 рублей РФ, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости;
- для остальных регионов: 500 000 — 15 000 000 рублей РФ, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости.
Процентная ставка увеличивается на 0,5% при применении опции «Легкая ипотека».
- для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: 500 000 — 30 000 000 рублей РФ, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости;
- Процентная ставка:
- 11,75% годовых при первоначальном взносе от 15% до 20%
- 10,6% годовых при первоначальном взносе от 20% до 50%
- 10,5% годовых при первоначальном взносе от 50%
- 11,75% годовых при первоначальном взносе от 15% до 20%
- Обеспечение:В залог оформляется квартира/нежилое помещение (апартаменты), на приобретение которой был предоставлен предшествующий кредит (оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства.
- Досрочное погашение кредита:Допускается. Комиссия за досрочный возврат кредита не взимается.
- Порядок погашения:Ежемесячными равными (аннуитетными) платежами.
- Страхование:
- Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества)
- По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость
- При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%.
- При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.
- Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества)
Более подробная информация о рефинансировании ипотеки в разделе «Ипотека ДОМ.РФ».
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