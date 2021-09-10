Банк «Хлынов» снизил ставку по семейной ипотеке до 5%*Ипотека АО КБ «Хлынов» Семейная ипотека
С 25 августа банк «Хлынов» снизил ставку по ипотеке для семей с одним или несколькими детьми.
- Государственная программа по семейной ипотеке предполагает ставку от 6% (Постановление правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711)**, мы решили сделать ее более доступной для наших клиентов и снизили базовую ставку на один процент. Таким образом, наше предложение поможет улучшить жилищные условия большему количеству семей, - отметили в АО КБ «Хлынов».
Отметим, что с 1 июля 2021 года изменились условия предоставления семейной ипотеки с государственной поддержкой. Теперь ее могут получить граждане РФ с детьми, где первый и (или) последующий дети родились в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, а также клиенты, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями, рожденный не позднее 31.12.2022 г.
Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма от 500 тыс. руб. до 6 млн руб.
Первоначальный взнос — от 15%. Узнать подробные условия и оставить заявку на семейную ипотеку можно на официальном сайте банка.
* Цель кредита: приобретение квартиры у юридического лица (первого собственника жилого помещения, застройщика, инвестора); полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту другого банка на приобретение квартиры в строящемся доме; перекредитование предшествующих ипотечных кредитов, выданных заемщику на приобретение квартиры у юридического лица, вне зависимости от количества перекредитований. Требования к заемщику: 1) физические лица, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. (включительно) родился первый и/или последующий ребенок или физические лица, у которых до 31.12.2022г. (включительно) родился ребенок, являющийся гражданином РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; 2) возраст от 21 года до 70 лет (включительно); 3) заемщики должны быть зарегистрированы на территории РФ; 4) стаж на последнем месте работы для наемных работников от 3 месяцев, для индивидуальных предпринимателей от 6 месяцев. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма кредита: от 500 000 до 6 000 000 рублей. Процентная ставка от 5% годовых, для не зарплатных клиентов АО КБ «Хлынов» применяется надбавка в размере 0,25% годовых. При отсутствии страхового обеспечения в виде личного страхования заемщика применяется надбавка 0,7% годовых. При рефинансировании ипотечного кредита до момента документального подтверждения ипотеки в пользу нового кредитора – Ключевая ставка ЦБ (на дату заключения кредитного договора) + 3 процентных пункта. Первоначальный взнос: при покупке квартиры от 15% от стоимости квартиры; при рефинансировании ипотеки другого банка не менее 15% от стоимости квартиры, указанной в договоре приобретения. Обеспечение кредита: на этапе строительства – залог прав требований участника долевого строительства (объект долевого строительства должен быть аккредитован при АО КБ «Хлынов»); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру – залог квартиры. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита включают в себя оплату страхового взноса, стоимость отчета об оценке и гос.пошлину. Комиссия за выдачу и обслуживание кредита отсутствует. Предложение не является офертой. Условия действительны на 09.09.2021 года. Подробная информация в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254.
** Источник: government.ru/news/42648/
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