Банк «Кубань Кредит» внес изменения в ряд ипотечных программ

Банк «Кубань Кредит» внес изменения в ряд ипотечных программИпотека Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» изменил условия по ряду ипотечных продуктов. Так, пересмотрен размер процентных ставок по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», «Квартира для студента», «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка / КБ «Кубань Кредит» ООО», а также «Ипотека на вторичном рынке». В частности, приобрести жилье в рамках программы «Ипотека на вторичном рынке» теперь можно по ставке 9,9% годовых при условии страхования предмета залога.
В случае покупки недвижимости у застройщиков — партнеров Банка в Краснодарском крае, Республике Адыгея и в Ростове-на-Дону размер ставки составит от 6,98% до 10,49% годовых.
Продолжается акция «Купи квартиру! Плати потом!». Она позволяет клиентам Банка оформить отсрочку платежей по ипотеке на 11 месяцев при приобретении жилья по программам «Новостройка от партнеров» / «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» / «Квартира для студента» / «Ипотека на вторичном рынке» / «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка / КБ «Кубань Кредит» ООО».
Подробности можно узнать в офисах Банка, на официальном сайте банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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