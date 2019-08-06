Банк «Кузнецкий» снизил процентные ставки по ипотеке



Банк «Кузнецкий» улучшил условия ипотечного кредитования и снизил процентную ставку по программам «Стандарт» и «Новостройка». В соответствии с новыми условиями, базовая процентная ставка составляет 9,9% годовых.

Программа «Стандарт» рассчитана на приобретение квартиры в готовом многоквартирном доме, первоначальный взнос от 20% стандартно.

Программа «Новостройка» рассчитана на приобретение квартиры в строящемся многоквартирном доме, первоначальный взнос от 30% стандартно.

При наличии Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, либо участникам целевых жилищных программ Федерального и регионального уровня первоначальный взнос составляет:
  • по программе «Стандарт» - 5%,
  • по программе «Новостройка» - 10%.

Основные условия по кредитованию:
  • Срок кредита по программам – от 5 до 25 лет.
  • Базовая процентная ставка - 9,9% годовых.
  • Возможно привлечение созаемщиков (не более трёх) и учётом совокупности доходов при расчёте платёжеспособности.

Как отметил Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин:
«Новые условия ипотечного кредитования в Банке «Кузнецкий» делают долгожданную покупку собственного жилья более доступной. Мы заботимся о своих клиентах и стремимся к улучшению предлагаемых кредитных программ»
Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Источник: Банк «Кузнецкий», 05 августа 2019




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