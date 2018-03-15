Банк «Кузнецкий» снизил процентную ставку по кредиту для физических лиц

Банк «Кузнецкий» снизил процентную ставку по кредиту для физических лицБанк «Кузнецкий» процентная ставка условия кредитования
Банк «Кузнецкий» предлагает клиентам обновлённые условия кредитования физических лиц по программе «Кузнецкий стандарт плюс» с процентной ставкой от 11,9% годовых.
По программе кредитования «Кузнецкий стандарт плюс» с максимальной суммой кредита в 2 млн. рублей предлагаются следующие процентные ставки:
- 17,9% годовых - базовая процентная ставка, которая снижена на 1% по основному долгу и устанавливается при сроке кредита до 12 месяцев.
- 18,9% годовых - базовая процентная ставка при сроке кредита свыше 12 месяцев и до 36 месяцев включительно,
- 19,9% годовых - при сроке свыше 36 месяцев и до 60 месяцев включительно.
Банк улучшил и льготные условия кредитования, при которых процентная ставка составляет:
- 12,9% годовых – которая снижена на 5% годовых от базовой ставки при сроке кредита до 12 месяцев, для заёмщиков получающих пенсию на счёт или вклад, открытый в Банке,
- 11,9% годовых – которая снижена на 6% годовых от базовой ставки при сроке кредита до 12 месяцев, заёмщикам получающих заработную плату на счета в Банке и работникам бюджетных организаций.
Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил:
«Мы стремимся предложить нашим клиентам наиболее привлекательные процентные ставки по продукту и обеспечить максимально комфортные условия кредитования. Благодаря снижению ставок по кредиту, клиенты Банка «Кузнецкий» смогут реализовать задуманные планы, используя дополнительные финансовые возможности»Подробную информацию можно получить в любом офисе Банка «Кузнецкий», на сайте банка или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.
Источник: Банк «Кузнецкий», 14.03.2018
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