Банк «Левобережный» понижает процентную ставку по ипотечному кредиту «Перспектива» до 6,45% годовых

Банк «Левобережный» понижает процентную ставку по ипотечному кредиту «Перспектива» до 6,45% годовыхБанк «Левобережный» ипотека процентная ставка
С 1 октября 2017 года в Банке «Левобережный» понизится переменная процентная ставка по программе ипотечного кредитования «Перспектива» до 6,45% годовых.
На текущий момент ставка по данной программе составляет 9,23% годовых. Новая переменная процентная ставка в размере 6,45% годовых будет зафиксирована на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года.
Особенность данной программы в том, что процентная ставка по кредиту привязана к индексу потребительских цен и зависит от текущего уровня инфляции в стране. Переменная ставка рассчитывается раз в квартал, исходя из фактического уровня инфляции, публикуемого Росстатом, за три месяца, предшествующих пересмотру, и к ней прибавляется 5,9 процентных пункта. При этом программа позволяет заемщикам сокращать срок кредита (размер переплаты) в случае снижения ставки и увеличивать его при росте ставки, не меняя размера ежемесячного платежа.
В рамках программы ипотечного кредитования «Перспектива» можно приобрести готовое жилье, квартиру на этапе строительства, либо рефинансировать ипотечный кредит, оформленный в другом банке. Кредит действует как для частных лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.
Ипотечный кредит «Перспектива» в Банке «Левобережный» можно получить на срок от 3 до 30 лет на сумму от 300 000 рублей (максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру отличается в зависимости от региона нахождения приобретаемого жилья) при наличии первоначального взноса в размере от 30%.
C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:
- г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48;
- г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;
- г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
- г. Кемерово, пр. Октябрьский, 3г;
- г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
- г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
- г. Барнаул, пр. Ленина, 29.
Подать предварительную заявку на ипотеку можно прямо на сайте банка.
Источник: Банк «Левобережный», 25.09.2017
Комментарий Банкиршы:
Кредит с такой переменной процентной ставкой - очень рискованный.
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