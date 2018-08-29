Банк «Нейва» повысил процент на остаток по картам до 7%

29.08.18

Банк "Нейва"

банковские карты

процентная ставка

Банк «Нейва» с 1 сентября 2018 года увеличивает процентную ставку до 7% годовых при начислении на остаток средств по картам.

Ранее Банк «Нейва» начислял 5,75% на остаток от 30?000 рублей, а теперь будет возможность получать 7% годовых на остаток от 10?000 рублей. Причём нет необходимости держать эту сумму весь месяц на счёте, мы начислим проценты, даже если сумма пролежала всего один день. Необходимое условие для зачисления процентов — совершать покупки по карте на сумму свыше 10?000 рублей ежемесячно.



Карты Банка «Нейва» — это по-настоящему доходные карты, которые приносят реальную выгоду. Кроме ощутимого дохода от процентов, клиенты получают отличный кэшбэк за каждую покупку по карте. Программа лояльности очень гибкая, и каждый может выбрать свой вариант: кэшбэк за все покупки, за заправку на АЗС или в популярных сезонных категориях согласно Календарю. Никакой регистрации чеков — просто оплачиваете товар картой и получаете обратно на счет живые деньги.



Кэшбэкна АЗС и по категориям из Календаря — уникальный кэшбэк на рынке, по которому нет ограничений по выплатам в месяц! У особо активных клиентов есть возможность зарабатывать на кэшбэке до 10?000 — 15?000 рублей ежемесячно.



Кроме того изменения коснулись вклада « Простая арифметика»: ставка изменится и будет составлять 5% годовых для вклада в рублях. По вкладу « Классика Жанра» ставки остаются без изменений: на сумму в рублях и на срок в 181 день — 6% годовых.



Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте банка.



Источник: Банк «Нейва», 27 августа 2018





