Банк «Открытие» и ГСК «Арбан» реализовали первую в стране сделку по субсидированию ипотечных кредитов в рамках эскроу

Банк «Открытие» и ГСК «Арбан» реализовали первую в стране сделку по субсидированию ипотечных кредитов в рамках эскроуБанк «Открытие» ипотека
Банк «Открытие» и застройщик ГСК «Арбан» провели первые сделки по субсидированию процентной ставки покупателям в рамках проектного финансирования с применением счетов эскроу. Ипотечные кредиты на приобретение квартир в четырех домах микрорайона «Scandis» ГСК «Арбан» теперь можно получить на льготных условиях.
Минимальная ставка – 6,25% - применяется при сумме кредита свыше 4 млн рублей и первоначальном взносе 20%. При меньшей сумме ипотека предоставляется под 6,4%. Для зарплатных клиентов банка «Открытие» при первоначальном взносе от 15% ставка варьируется в зависимости от суммы кредита от 6,75% до 6,9%.
Такие условия действуют на период строительства, так как дома возводятся с применением эскроу- счетов. Особенность предложенной банком «Открытие» структуры сделки заключается в том, что застройщик может дополнительно снижать для своих покупателей процентную ставку по ипотеке за счет перераспределения скидки по проектному кредиту. Скидка образуется за счет остатков на счетах эскроу.
Кроме того, банк «Открытие» значительно улучшил условия ипотечного кредитования по всей линейке продуктов. В зависимости от программы снижение ставок может составлять до 0,8 процентных пунктов. Получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%. На вторичном рынке по программе «Квартира» ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – 8,8%; по программе «Апартаменты» - от 9,2% до 9,6%, по программе «Свободные метры» и «Ипотека плюс» - 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.
Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с крупными клиентами банка «Открытие»: «Наш банк стремится предлагать клиентам продукты, отвечающие не только текущим, но и будущим потребностям. С учетом перехода рынка жилой недвижимости на продажи через эскроу, мы видим большой потенциал в возможности для застройщика управлять своими продажами через процентную ставку по ипотечному кредиту".
«Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»: «Мы рады, что наше сотрудничество с банком «Открытие» позволяет предложить покупателям более низкие ставки по ипотеке на проекты, строящиеся по счетам эскроу. Это вторая очередь микрорайона Scandis и все наши будущие проекты, о которых мы обязательно в ближайшее время объявим. Совместно с банком мы договорились о том, что объем денег, которые лежат на эскроу-счетах, будет влиять на понижение ипотечной ставки. Таким образом, возможность приобрести качественное жилье появится у большего числа людей».
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