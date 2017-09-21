Банк России предоставил ПАО «БИНБАНК» средства для поддержания ликвидности

Банк России предоставил ПАО «БИНБАНК» средства для поддержания ликвидностиБИНБАНК Банк России крупнейшие банки
Банк России 20 сентября 2017 года сообщил о принятии следующего решения по финансовой устойчивости ПАО «БИНБАНК»:
«Банк России принял решение о предоставлении ПАО «БИНБАНК» средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации.»В тот же день ПАО «БИНБАНК» уведомил своих клиентов, что:
«Средств, предоставленных Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлек дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.По состоянию на 1 августа 2017 года ПАО «БИНБАНК» включён Банком России в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость.
В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты.»
Источник: Банк России и ПАО «БИНБАНК», 20 сентября 2017 года
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