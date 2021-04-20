Банк «РОССИЯ» оптимизировал условия ипотечного кредитования

Банк «РОССИЯ» оптимизировал условия ипотечного кредитованияИпотека Банк «Россия» господдержка
Теперь износ здания, в котором приобретается недвижимость, может составлять 50% вместо 40%, как было ранее. До выдачи кредита предлагаемый в обеспечение предмет залога должен пройти оценку его рыночной стоимости за счет средств заемщика. Также увеличен до 6 месяцев срок действия отчета об оценки предлагаемого в залог имущества. Ранее срок оценки был ограничен 60 днями. Это изменение особенно актуально для клиентов, оформляющих кредит по программе «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ», поскольку позволяет не обновлять отчет об оценке, выполненный для первоначального банка-кредитора.
Изменения коснулись программ «НОВЫЕ МЕТРЫ», «НОВЫЕ МЕТРЫ без первоначального взноса», «НОВЫЕ МЕТРЫ с государственным субсидированием», «ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ», «АПАРТАМЕНТЫ. НОВЫЕ МЕТРЫ», «АПАРТАМЕНТЫ. ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ», «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ», «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ с государственным субсидированием».
В настоящее время в Банке действуют программы льготного ипотечного кредитования с государственным субсидированием. Процентная ставка по программе с государственным субсидированием «НОВЫЕ МЕТРЫ» для покупки жилья на первичном рынке недвижимости составляет 6% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей при покупке квартиры в Москве, МО, СПб и ЛО и до 6 млн рублей – в остальных регионах.
Для российских семей с детьми Банк предлагает ипотечную программу «НОВЫЕ МЕТРЫ с государственным субсидированием» с процентной ставкой 4,5%. С ее помощью можно приобрести квартиры в строящихся домах или готовые квартиры от юридического лица – первого собственника на первичном рынке недвижимости. Обязательным условием получения льготной процентной ставки является рождение второго ребенка или последующих детей в период с 2018 по 2022 г.
Узнать подробнее о продуктах и услугах Банка можно на официальном сайте, в офисах, или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8-800-100-1111 (звонок по России бесплатный).
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