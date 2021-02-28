Банк «РОССИЯ» улучшил условия по программе «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ»



Банк «РОССИЯ» снизил процентную ставку и увеличил максимальный размер кредита по программе «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ», ориентированной на военнослужащих – участников Накопительно-ипотечной системы (НИС).

Кредит по программе «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ» предоставляется на сумму от 300 тыс. до 3,59 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 6,8%.

Программа предусматривает рефинансирование ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости, полученных в сторонних банках в рамках программ по военной ипотеке. Остаток задолженности по кредиту должен составлять не менее 15% и не более 85% от рыночной стоимости квартиры либо от стоимости по договору участия в долевом строительстве. Срок кредитования – от 12 месяцев до исполнения заемщику 50 лет.

Узнать подробнее об условиях программы и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).




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