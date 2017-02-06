Банк «РОССИЯ» запустил новую кредитную программу - «Рефинансирование ипотеки»Банк «Россия» ипотека процентная ставка условия кредитования
Банк «РОССИЯ» запустил новую кредитную программу для физических лиц - «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ».
Кредит «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ» подходит клиентам, желающим улучшить условия по ипотечным кредитам или по потребительским кредитам под залог недвижимости, оформленным в других банках. С его помощью клиенты могут снизить процентную ставку и размер ежемесячного платежа, изменить условия и сроки действующих кредитов.
Программа «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ» предлагается на срок от 1 года до 25 лет при рефинансировании ипотечного кредита и на срок от 1 года до 15 лет при рефинансировании потребительского кредита под залог недвижимости.
Условия рефинансирования ипотеки следующие:
- Валюта кредита – рубли РФ.
- Сумма кредита - от 500 тыс. до 15 млн. рублей РФ, но не более суммы остатка ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту.
- Процентная ставка по кредиту - от 12,5% и зависит от срока кредита, отношения размера кредита к стоимости квартиры и наличия комплексного ипотечного страхования.
Для работников бюджетной сферы в Банке действуют специальные условия рефинансирования ипотеки.
Для рефинансирования ипотеки в Банке «РОССИЯ» клиенту не требуется получать согласие в банке, выдавшем кредит, достаточно только его желания. Кредит оформляется безналичным способом с последующим переводом денежных средств в банк, что является гарантией безопасности сделки.
Узнать о кредите подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).
Источник: Банк «РОССИЯ», 06.02.2017
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