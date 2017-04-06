Банк Русский Стандарт выпускает специальную подарочную карту «Мисс Россия»

06.04.17

Банк «Русский Стандарт»

банковская карта

дебетовая карта

Банк Русский Стандарт совместно с национальным конкурсом красоты представляет серию подарочных карт «Мисс Россия» специально для прекрасных российских женщин, чтобы подчеркнуть их красоту, обаяние и достоинство.



Подарочная карта «Мисс Россия» имеет уникальный дизайн – переливающееся серебром изображение короны на фоне звёздного неба. Это идеальный подарок для девушек, которые считают себя достойными стать королевой красоты, которые заботятся и ценят себя, которые экономят свое время, дорожат привилегиями, которые дарит банковская карта.



Предоплаченная карта выпускается в следующих номиналах: 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 и 15 000 рублей. Средства с такой карты можно тратить как сразу, так и по частям. Все владельцы подарочных карт становятся участниками программы привилегий «Клуб скидок», в рамках которой клиенты получают доступ к специальным предложениям и скидкам до 30% у партнеров банка по всей России.



Подарочной картой от Русского Стандарта можно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах в любой точке России, где принимают карты международной системы Masterсard, а также совершать покупки в интернете.



Сегодня предоплаченная подарочная карта, которая совмещает в себе ключевые функции классической банковской карты и оригинальный королевский дизайн, станет лучшей альтернативой деньгам в конверте. Карта проста и удобна в использовании – она не требует открытия счета, заполнения анкет или дополнительной активации. Такая карта не является именной, поэтому может быть оформлена в подарок королеве красоты в любом возрасте



Приобрести подарочную карту «Мисс Россия» можно через интернет магазин.



Источник: Банк Русский Стандарт, 5 Апреля 2017



