Банк «Санкт-Петербург» предлагает ипотечные кредиты для самозанятых граждан

Банк «Санкт-Петербург» предлагает ипотечные кредиты для самозанятых гражданИпотека Банк «Санкт-Петербург» Самозанятые
Банк «Санкт-Петербург» расширяет комплекс продуктов и услуг для нового клиентского сегмента «Самозанятые» (физические лица, получающие профессиональный доход от деятельности, в которой отсутствует работодатель и наемная сила по трудовым договорам, или доход от использования имущества). И предлагает самозанятым гражданам воспользоваться услугами ипотечного кредитования.
Самозанятые могут приобрести в ипотеку и вторичное жилье (со ставками от 7,99% годовых), и квартиры в новостройках, причем, как по собственным программам Банка «Санкт-Петербург», так и по программе господдержки с льготной ставкой от 6% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры по стандартным программам, и не менее 30% по программе «Ипотека по паспорту».
Для оформления ипотечного кредита от Банка «Санкт-Петербург» самозанятому необходимо предоставить: анкету, паспорт, справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (форма КНД 1122035), справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (форма КНД 1122036). Документы можно подать в электронном виде по следующему адресу: ipoteka@bspb.ru, а также путем формирования их в мобильном приложении «Мой налог/web-кабинет «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru. Достоверность сведений в справках подтверждается электронной подписью налогового органа. Срок действия справок – 30 календарных дней с даты их формирования.
Банк «Санкт-Петербург» запустил комплекс услуг для самозанятых осенью прошлого года. Линейка банковских предложений для самозанятых граждан представлена на сайта Банка.
Теперь, помимо ипотеки, в этом комплексе представлены следующие возможности:
- удобная регистрация в приложении «Мой налог» через единый портал государственных и муниципальных услуг,
- заказ карты из широкой линейки банковских карт,
- бесплатная курьерская доставка карт,
- начисление до 18% бонусов программы лояльности «Ярко» за покупки по карте;
- возмещение уплаченных налогов через программу лояльности «Ярко» и др.
«Банк несколько месяцев назад запустил комплексную программу сервисов для самозанятых. Но уже сейчас мы видим явный интерес к этому направлению. Расширяя программу и добавляя новые услуги, мы решили поддержать тех наших клиентов, которые хотят перейти на новый налоговый режим», – говорит вице-президент – директор департамента клиентского обслуживания и массовых продаж Банка «Санкт-Петербург» Марина Гориловская.
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