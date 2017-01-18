Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотеке

18.01.17

Банк «Санкт-Петербург»

ипотека

процентная ставка

С 18 января 2017 года Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по всем ипотечным программам на первичном и вторичном рынке.



Размер снижения составляет от 0.25 до 1 процентного пункта в зависимости от программы. Минимальная ставка по кредиту на покупку квартиры составит 12% годовых, жилого дома – 13.5%, коммерческого помещения – 14.5%.

Так, например, процентные ставки по ипотечной программе «Квартира» ( на вторичном рынке) теперь составляют - 12,25% и 12,00%, а ставки по ипотечной программе «Новостройка по паспорту» (на первичном рынке) составляют - 12,75% и 12,25%



Подробную информацию о всех ипотечных программах и процентных ставках можно посмотреть на сайте Банка «Санкт-Петербург».



Источник: Банк «Санкт-Петербург», 18.01.2017



