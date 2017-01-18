|
|
О проекте
|
Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотеке18.01.17 Банк «Санкт-Петербург» ипотека процентная ставка
С 18 января 2017 года Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по всем ипотечным программам на первичном и вторичном рынке.
Размер снижения составляет от 0.25 до 1 процентного пункта в зависимости от программы. Минимальная ставка по кредиту на покупку квартиры составит 12% годовых, жилого дома – 13.5%, коммерческого помещения – 14.5%.
Так, например, процентные ставки по ипотечной программе «Квартира» ( на вторичном рынке) теперь составляют - 12,25% и 12,00%, а ставки по ипотечной программе «Новостройка по паспорту» (на первичном рынке) составляют - 12,75% и 12,25%
Подробную информацию о всех ипотечных программах и процентных ставках можно посмотреть на сайте Банка «Санкт-Петербург».
Источник: Банк «Санкт-Петербург», 18.01.2017
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняМожно ли оспорить неверное начисление процентов при пролонгации вклада? 16.01.17
Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотеке 18.01.17
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com