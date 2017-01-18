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Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотеке

18.01.17

С 18 января 2017 года Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по всем ипотечным программам на первичном и вторичном рынке.

Размер снижения составляет от 0.25 до 1 процентного пункта в зависимости от программы. Минимальная ставка по кредиту на покупку квартиры составит 12% годовых, жилого дома – 13.5%, коммерческого помещения – 14.5%.
Так, например, процентные ставки по ипотечной программе «Квартира» ( на вторичном рынке) теперь составляют - 12,25% и 12,00%, а ставки по ипотечной программе «Новостройка по паспорту» (на первичном рынке) составляют - 12,75% и 12,25%

Подробную информацию о всех ипотечных программах и процентных ставках можно посмотреть на сайте Банка «Санкт-Петербург».

Источник: Банк «Санкт-Петербург», 18.01.2017




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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