Банк «Таврический» можно снизить ставку по ипотечному кредиту

Банк «Таврический» можно снизить ставку по ипотечному кредитуИпотека Банк «Таврический»
В Таврическом Банке действуют специальные опции по снижению ставок в рамках ипотечного кредитования.
Условия предложения просты: при заключении договора необходимо внести платеж равный определенному проценту от общей суммы кредита. Вы можете выбрать один из трех вариантов снижения процентной ставки:
- 0,5% от базового тарифа предоставляем всем клиентам бесплатно;
- 1% от базового тарифа при внесении 1,25% от суммы кредита;
- 1,5% от базового тарифа при внесении 2,25% от суммы кредита.
Вы можете рефинансировать свой ипотечный кредит по ставке от 6,39 %*
Также вы можете оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке со ставкой от 6,59%**
Что может быть лучше ипотеки с низкой процентной ставкой? Возможность определить этот параметр самостоятельно, которую дает Таврический банк!
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (812) 329 44 11, 8 (800) 775 57 12
*- минимальная сумма кредита 300 000 рублей, срок 3 -25 лет, коэффициент кредит/залог – не более 85%, базовая ставка – 8,39% годовых, опция - 0,5% при сумме кредита свыше 3 млн руб., опция «Оптима» - снижение базовой ставки на 0,5 % подключается бесплатно, опция «Ультра» - снижение базовой ставка на 1,5% при оплате единовременного платежа в размере 2,25% от суммы кредита.
** - минимальная сумма кредита 300 000 рублей, срок 3 -25 лет, первоначальный взнос равен или более 20%, базовая ставка – 8,59% годовых, опция - 0,5% при сумме кредита свыше 3 млн руб., опция «Оптима» - снижение базовой ставки на 0,5 % подключается бесплатно, опция «Ультра» - снижение базовой ставка на 1,5% при оплате единовременного платежа в размере 2,25% от суммы кредита.
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