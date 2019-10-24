ТрансКапиталБанк объявил о снижении ставок по ипотеке: теперь от 4,9% годовых в рублях

ТрансКапиталБанк объявил о снижении ставок по ипотеке: теперь от 4,9% годовых в рубляхБанк ТКБ Транскапиталбанк ипотека
Снижены процентные ставки по ипотечным программам банка «Приобретение недвижимости», «Ипотека в ползунках» и «Рефинансирование».
ТКБ Банк
ТКБ Банк
В рамках программы «Приобретение недвижимости» ставки снижены на 0,66 – 0,71%, а в рамках программы «Рефинансирование» - на 0,46 – 0,71%.
Кроме того, теперь стало возможным рефинансирование кредитов, полученных на приобретение/приобретение и ремонт недвижимости на первичном рынке.
Также снижена базовая процентная ставка по программе «Ипотека в ползунках» до 4,9% годовых в рублях.
«Снижая процентные ставки по ипотеке, мы следуем за актуальными рыночными трендами, - прокомментировал Вадим Пахаленко, Директор Дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ. – Снижая ставки, мы подтверждаем статус банка как одного из лидеров рынка ипотечного кредитования в России и делаем ипотеку по-настоящему доступной для широкого круга клиентов».
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