Банк УРАЛСИБ расширяет программу «Ипотечные каникулы» на все регионы присутствия

Банк УРАЛСИБ расширяет программу «Ипотечные каникулы» на все регионы присутствияБанк УРАЛСИБ ипотека кредитные каникулы условия кредитования
Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия. Ранее программа действовала на территории Москвы и Московской области.
Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова прокомментировала введение программы так:
«Ипотечные каникулы» – уникальная программа Банка «УРАЛСИБ», которую мы разработали совместно с нашими партнёрами-застройщиками специально для клиентов, которые берут ипотеку в строящихся домах, продолжая арендовать текущее жилье. Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платёж по ипотеке»Условия программы предусматривают:
- Размер первоначального взноса - 20%.
- Ставка по кредиту- от 12% годовых.
- Срок кредитования - от 3 до 25 лет включительно.
- Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости).
- Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней.
- В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.
Программа «Ипотечные каникулы» представлена во всех регионах присутствия УРАЛСИБа в рамках сотрудничества с ключевыми застройщиками-партнёрами Банка. Банком аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в любой из 22 ипотечных центров или офис Банка к кредитным специалистам.
Источник: Банк УРАЛСИБ , 06.03.2017
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