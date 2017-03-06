Банк УРАЛСИБ расширяет программу «Ипотечные каникулы» на все регионы присутствия



Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия. Ранее программа действовала на территории Москвы и Московской области.

Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова прокомментировала введение программы так:
«Ипотечные каникулы» – уникальная программа Банка «УРАЛСИБ», которую мы разработали совместно с нашими партнёрами-застройщиками специально для клиентов, которые берут ипотеку в строящихся домах, продолжая арендовать текущее жилье. Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платёж по ипотеке»
Условия программы предусматривают:
  • Размер первоначального взноса - 20%.
  • Ставка по кредиту- от 12% годовых.
  • Срок кредитования - от 3 до 25 лет включительно.
  • Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости).
  • Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней.
  • В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.

Программа «Ипотечные каникулы» представлена во всех регионах присутствия УРАЛСИБа в рамках сотрудничества с ключевыми застройщиками-партнёрами Банка. Банком аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в любой из 22 ипотечных центров или офис Банка к кредитным специалистам.


Источник: Банк УРАЛСИБ , 06.03.2017




Материалы по теме