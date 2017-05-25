Банк «Возрождение» снижает процентную ставку по ипотеке на новостройки до 10,4%Банк «Возрождение» жилищные кредиты ипотека процентная ставка
С 24 мая банк «Возрождение» снижает процентную ставку по ипотечной программе «Новостройка». Теперь минимальная ставка на квартиру на первичном рынке жилья при сумме кредита более 3,5 млн рублей и при первоначальном взносе от 15% до 80% составит от 10,4%.
Основные условия жилищного кредитования на новостройки:
- Максимальная сумма кредита для заёмщиков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 30 млн. рублей.
- Максимальная сумма кредита для клиентов других регионах России — до 20 млн рублей.
- Срок кредитования — до 30 лет.
- Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют.
Заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Олег Коркин отметил, что:
«Мы продолжаем последовательно и регулярно совершенствовать условия по ипотечному кредитованию — снижаем размер первоначального взноса, расширяем перечень ключевых партнёров-застройщиков, смягчаем требования к заёмщикам. В этот раз была значительно снижена минимальная ставка по наиболее популярной ипотеке „Новостройка“ — с 10,9 до 10,4%.»С начала 2017 года Банк уже третий раз снижает ставки по ипотечным программам. Банк «Возрождение» стабильно входит в ТОП-10 Высшей ипотечной лиги и ТОП-10 по объёму выданных ипотечных кредитов.
Источник: Банк «Возрождение», 24 мая 2017 года
Материалы по теме