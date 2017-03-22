Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотеке на новостройки



С 21 марта банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотечной программе «Новостройка» на 1,1 процентный пункт. Теперь приобрести квартиру на первичном рынке жилья в банке можно по ставке от 10,9%. Одновременно снижен минимальный порог размера первоначального взноса до 10%.

Банком установлена следующая сумма кредита:
  • для заёмщиков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет от 300 тысяч до 30 млн рублей;

  • для клиентов в других регионах России — от 300 тысяч до 20 млн рублей.

Срок кредитования по ипотечной программе составляет — до 30 лет. Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют.

Заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка „Возрождение “ Олег Коркин, отметил, что:
«Изменения в тарифной политике банка направлены на повышение доступности ипотеки для наших клиентов. Лояльные условия по отношению к клиентам особенно актуальны для ипотеки рынка новостроек после окончания действия программы государственной поддержки в 2016 году».
С начала 2017 года это уже второе снижение процентной ставки банком «Возрождение» по ипотеке на первичном рынке. Напомним, что ранее банк уже снижал процентную ставку по кредитам на первичном рынке в феврале этого года.


Источник: Банк «Возрождение», 21 марта 2017 года




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