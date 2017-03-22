Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотеке на новостройки

Банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотеке на новостройкиБанк «Возрождение» ипотека процентная ставка условия кредитования
С 21 марта банк «Возрождение» снизил процентную ставку по ипотечной программе «Новостройка» на 1,1 процентный пункт. Теперь приобрести квартиру на первичном рынке жилья в банке можно по ставке от 10,9%. Одновременно снижен минимальный порог размера первоначального взноса до 10%.
Банком установлена следующая сумма кредита:
- для заёмщиков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет от 300 тысяч до 30 млн рублей;
- для клиентов в других регионах России — от 300 тысяч до 20 млн рублей.
Срок кредитования по ипотечной программе составляет — до 30 лет. Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют.
Заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка „Возрождение “ Олег Коркин, отметил, что:
«Изменения в тарифной политике банка направлены на повышение доступности ипотеки для наших клиентов. Лояльные условия по отношению к клиентам особенно актуальны для ипотеки рынка новостроек после окончания действия программы государственной поддержки в 2016 году».С начала 2017 года это уже второе снижение процентной ставки банком «Возрождение» по ипотеке на первичном рынке. Напомним, что ранее банк уже снижал процентную ставку по кредитам на первичном рынке в феврале этого года.
Источник: Банк «Возрождение», 21 марта 2017 года
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