Банк ЗЕНИТ предложил клиентам новый счёт - «Накопительный онлайн»Банк Зенит накопительный счет процентная ставка
Банк ЗЕНИТ предложил клиентам новый рублёвый банковский счёт «Накопительный онлайн» с начислением процентной ставки до 6% годовых.
Открытие накопительного счета возможно только через интернет-банк «ЗЕНИТ Онлайн» или мобильное приложение Банка ЗЕНИТ. Счёт «Накопительный онлайн» – это удобный инструмент для накопления и управления свободными средствами. Он отличается конкурентной процентной ставкой и отсутствием требования по поддержанию минимальных остатков.
Счёт «Накопительный онлайн» позволяет клиенту:
- свободно распоряжаться своими денежными средствами в режиме 24/7,
- получать дополнительный процентный доход на фактический остаток на счёте в размере 6% годовых (при минимальном остатке на счёте в течение месяца до 15 млн руб.),
- ежемесячно получать проценты путём их капитализации на счёт,
- Осуществлять расходные операции и пополнение счета без ограничений по сумме и без потери процентов.
Открыть накопительный счёт можно в 2 действия:
- Войти в ЗЕНИТ Онлайн по адресу my.zenit.ru или через мобильные приложения на iOS и Android
- Создать цель сбережений и нажать на экране кнопку «Продолжить».
Пополннить накопительный счёт можно:
- с банковской карты клиента,
- с текущего счета или с вклада «до востребования», открытых в Банке ЗЕНИТ,
- с помощью безналичного перечисления со счетов и карт сторонних банков (при использовании реквизитов счета).
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Банка
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 22 сентября 2017 г.
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