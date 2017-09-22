Банк ЗЕНИТ предложил клиентам новый счёт - «Накопительный онлайн»



Банк ЗЕНИТ предложил клиентам новый рублёвый банковский счёт «Накопительный онлайн» с начислением процентной ставки до 6% годовых.

Открытие накопительного счета возможно только через интернет-банк «ЗЕНИТ Онлайн» или мобильное приложение Банка ЗЕНИТ. Счёт «Накопительный онлайн» – это удобный инструмент для накопления и управления свободными средствами. Он отличается конкурентной процентной ставкой и отсутствием требования по поддержанию минимальных остатков.

Счёт «Накопительный онлайн» позволяет клиенту:
  • свободно распоряжаться своими денежными средствами в режиме 24/7,
  • получать дополнительный процентный доход на фактический остаток на счёте в размере 6% годовых (при минимальном остатке на счёте в течение месяца до 15 млн руб.),
  • ежемесячно получать проценты путём их капитализации на счёт,
  • Осуществлять расходные операции и пополнение счета без ограничений по сумме и без потери процентов.

Открыть накопительный счёт можно в 2 действия:
  1. Войти в ЗЕНИТ Онлайн по адресу my.zenit.ru или через мобильные приложения на iOS и Android
  2. Создать цель сбережений и нажать на экране кнопку «Продолжить».

Пополннить накопительный счёт можно:
  • с банковской карты клиента,
  • с текущего счета или с вклада «до востребования», открытых в Банке ЗЕНИТ,
  • с помощью безналичного перечисления со счетов и карт сторонних банков (при использовании реквизитов счета).

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Банка

Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 22 сентября 2017 г.




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