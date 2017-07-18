Банк ЗЕНИТ приступил к выпуску банковских карт с cash back

Банк ЗЕНИТ приступил к выпуску банковских карт с cash backБанк Зенит дебетовая карта кредитные карты
Банк ЗЕНИТ приступил к выпуску новых банковских карт с cash back, которые позволяют возвращать 10% от покупок в определённых категориях. С cash back можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту. Возврат средств предусмотрен при оплате основной картой, выпущенной к счету, товаров и услуг в категории «Развлечения» (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, цирки, аквапарки и т.д.).
Начисление вознаграждения производится только в случае оплаты покупок на сумму не менее 20 000 рублей в месяц. При этом максимальный размер возврата средств не может превышать 5000 рублей за календарный месяц. Начисление cash back производится в течение 10 рабочих дней после окончания отчётного месяца.
Кроме того, на остаток средств на счёте дебетовой карты ежемесячно начисляется до 7% годовых. А по кредитной карте предлагаются следующие условия:
- Процентная ставка - 26% годовых,
- Льготный период – до 50 дней,
- Кредитный лимит – до 1 000 000 рублей.
В соответствии с действующим законодательством Банк ЗЕНИТ не удерживает НДФЛ с начисленного клиенту cash back. Подробнее с условиями начисления вознаграждения за покупки и со списком бонусируемых категорий можно ознакомиться на сайте Банка.
За обслуживание карт с cash back Банк ЗЕНИТ ежемесячную комиссию определил так:
- Комиссия не взимается – если оплата покупок по основной карте осуществляется на сумму более 20 000 рублей в месяц.
- Комиссия взимается в размере 199 рублей в месяц - если оплата покупок по основной дебетовой карте осуществлялась на меньшую сумму, чем 20 000 рублей в месяц.
- Взимается в размере 149 рублей в месяц - если покупки были совершены основной кредитной картой на меньшую сумму, чем 20 000рублей в месяц.
- Комиссия не взимается - за обслуживание дополнительных карт (вне зависимости от размера потраченных средств).
Держателям карты с cash back доступна услуга «SMS-информирование». В течение первых двух месяцев она предоставляется бесплатно, далее ее стоимость составляет 45 рублей в месяц.
Подробно с тарифами на обслуживание карты с cash back можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка ЗЕНИТ.
Источник: Банк ЗЕНИТ, 18 июля 2017 г.
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