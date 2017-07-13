Банк ЗЕНИТ приступил к выпуску новой дебетовой карты с начислением процентов на остаток средств на счёте

Банк ЗЕНИТ приступил к выпуску новой дебетовой карты с начислением процентов на остаток средств на счётеБанк Зенит дебетовая карта процентная ставка
Банк ЗЕНИТ начал выпуск новой дебетовой карты «Доходный остаток», которая позволяет не только расплачиваться за покупки в торгово-сервисных предприятиях, но и получать доход до 7% годовых, начисляемый на остаток денежных средств на счёте.
Размер процентной ставки зависит от минимального остатка денежных средств на карточном счёте клиента на начало дня в течение полного календарного месяца.
При условии оплаты картой в течение месяца товаров и услуг на общую сумму не менее 500 рублей процентная ставка при минимальном остатке на счёте составит:
- до 15 000 рублей – 3% годовых,
- от 15 000,01 до 50 000 рублей – 4% годовых,
- от 50 000,01 до 100 000 рублей – 5% годовых,
- от 100 000,01 до 300 000 рублей – 7% годовых,
- свыше 300 000 рублей – 3% годовых.
При условии оплаты картой в течение месяца на общую сумму меньше 500 рублей - начисление процентов на остаток составит - 3% годовых.
Комиссия за первый год обслуживания карты не взимается, далее она составит 600 рублей в год. Карта оснащена чипом с бесконтактной технологией MasterCard PayPass, которая дает возможность оплачивать покупки на сумму до 1000 рублей без ввода ПИН-кода. Безопасность платежей в интернете обеспечивается использованием технологии 3-D Secure – такие платежи подтверждаются вводом одноразового пароля, который приходит на мобильный телефон клиента.
Подробно с тарифами на обслуживание карты «Доходный остаток» можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка ЗЕНИТ.
Источник: Банк ЗЕНИТ, 13.07.2017
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