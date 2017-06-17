Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по военной ипотеке до 10,9% годовых

Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по военной ипотеке до 10,9% годовыхБанк Зенит военная ипотека жилищные кредиты ипотека процентная ставка условия кредитования
Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по военной ипотеке на 0,85-1,6 процентного пункта. Теперь для удобства заёмщиков в Банке ЗЕНИТ установлена единая ставка 10,9% по всем базовым программам ипотечного кредитования военнослужащих при приобретении как готового, так и строящегося жилья.
Основные условия кредитования по базовой программе «Военная ипотека» предусматривают:
- Максимальную сумму кредита на вторичном рынке - до 2,2 млн рублей (максимальная сумма увеличена на 200 тысяч рублей).
- Максимальную сумму кредита на первичном рынке - до 2,3 млн рублей.
- Срок кредита - от 1 года и до предельной даты, указанной в Свидетельстве НИС.
- Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости (может быть оплачен из собственных средств заёмщика и/или из средств целевого жилищного займа).
Кроме того, Банк предлагает уникальный продукт для военнослужащих — «Кредит семейный». Выгодное отличие этой ипотечной программы — возможность для семей военнослужащих, где оба супруга являются участниками НИС, получить сумму кредита в два раза больше по сравнению со стандартной программой «Военная ипотека». Условия кредитования предусматривают:
- Максимальную сумму кредита для первичного рынка жилья - до 4,6 млн рублей.
- Максимальную сумму кредита на вторичном рынке - до 4 млн рублей.
- Ставка по данному кредиту также составляет - 10,9% годовых.
- Срок кредита - от 3 лет и до предельной даты, указанной в Свидетельстве НИС.
- Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости (может быть оплачен из собственных средств заемщика и/или из средств целевого жилищного займа).
Дополнительно для всех военнослужащих предусмотрена опция «Ипотека плюс», которая позволяет увеличить сумму кредита еще на 400-600 тыс. руб. (как по программе «Кредит семейный», так и по базовой программе «Военная ипотека»). Воспользоваться опцией можно при условии погашения части ежемесячного платежа по кредиту за счет собственных средств заёмщика.
Процентные ставки по специальным программам военной ипотеки остались без изменений. В частности, по программе «Военная ипотека в ЖК SAMPO» установлена процентная ставка 10% годовых, по программе «Военная ипотека АИЖК» — 11,5% годовых.
С полным списком условий и требований к заёмщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка ЗЕНИТ.
Источник: Банк ЗЕНИТ, 16.06.2017
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