Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по ипотечным программамБанк Зенит ипотека процентная ставка
Банк ЗЕНИТ снизил процентные ставки по ипотечным программам на 0,85-2,6 процентного пункта. Теперь по базовым программам ипотечного кредитования установлены следующие процентные ставки:
- от 11,9% годовых - на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке,
- от 12,9% годовых - на приобретение земельного участка с расположенным на нем жилым домом,
- от 10% годовых - для объектов недвижимости в ЖК «SAMPO» (специальные условия кредитования).
Максимальная сумма кредита на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке, а также земельного участка с жилым домом - 16 млн рублей для Московского региона и 12 млн рублей для филиальной сети, а на приобретение комнат – 14 млн рублей и 10,5 млн рублей соответственно. Первоначальный взнос для квартир на вторичном рынке составляет от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости, для новостроек и комнат – от 20%, для земельного участка с домом – от 30%.
Максимальная сумма кредита на приобретение квартир в ЖК «SAMPO» - 8 млн рублей с базовой процентной ставкой 10% годовых. При приобретении недвижимости по предварительному договору купли-продажи процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,5 процентных пункта, а при оформлении договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве – на 3 процентных пункта.
По всем кредитным программам срок рассмотрения документов сокращен до 5 рабочих дней. Упрощен перечень документов для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.
Источник: Банковская группа ЗЕНИТ, 29 августа 2017 г.
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