Банк ЗЕНИТ улучшил условия обслуживания по карте «Доходный остаток»Банк Зенит дебетовая карта процентная ставка условия по карте
Банк ЗЕНИТ улучшил условия начисления процентов по дебетовой карте «Доходный остаток». Теперь величина процентной ставки, начисляемая на остаток денежных средств по карточному счёту, доходит до 8% годовых и зависит:
- от суммы оплаты товаров и услуг картой в течение полного календарного месяца
- от минимального остатка денежных средств на СКС на начало дня в течение полного календарного месяца.
По новым условиям банком ежемесячное начисление процентов производится:
- по процентной ставке 8% годовых - при оплате картой в течение месяца товаров и услуг на общую сумму не менее 500 рублей и при минимальном остатке до 300 000 рублей;
- по процентной ставке 3% годовых - при оплате картой в течение месяца товаров и услуг на общую сумму не менее 500 рублей и при минимальном остатке до 300 000 рублей;
- по ставке 3% годовых - если сумма оплаты картой покупок в течение месяца составляет меньше 500 рублей в не зависимости от остатка средств на счёте.
Банком Зенит для держателей карт установлен следующий порядок снятия наличных денежных средств в банкоматах любых банков:
- без комиссии - при снятии 2 раза в месяц и не более 50 000 руб. в месяц;
- с комиссией 1% (мин. 100 руб.) – при снятии более 2-х раз в течение месяца или при превышении 50 000 рублей в месяц. Комиссия берётся с суммы, превышающей этот лимит.
Комиссия за первый год обслуживания карты банком не взимается, далее - составит 600 рублей в год по основной карте и 300 рублей по дополнительной.
Подробно с тарифами на обслуживание карты «Доходный остаток» можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка ЗЕНИТ
Источник: Банк ЗЕНИТ, 08 сентября 2017 г., Москва
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