Банк ЗЕНИТ запустил программу рефинансирования ипотеки под 9,6% годовых

Банк ЗЕНИТ запустил программу рефинансирования ипотеки под 9,6% годовыхБанк Зенит ипотека процентная ставка условия кредитования
Банк ЗЕНИТ запустил новую программу «Рефинансирование ипотеки» для клиентов, имеющих ипотечные кредиты в других банках. С помощью данной программы можно улучшить условия действующих кредитных договоров.
Размер процентной ставки по рефинансированию ипотеки в Банке ЗЕНИТ зависит от категории клиента и суммы кредита, а именно:
- от 9,6% годовых при сумме ипотеки свыше 3 млн. рублей - для клиентов, получающих заработную плату на счёт;
- от 9,6% годовых при сумме ипотеки свыше 3 млн. рублей – для клиентов, которые имеют в Банке положительную кредитную историю;
- от 9,9% годовых при сумме ипотеки менее 3 млн. рублей - для клиентов, получающих заработную плату на счёт в банке и для тех, кто имеет в банке положительную кредитную историю;
- от 9,9% годовых при сумме ипотеки свыше 3 млн. рублей – для остальных заёмщиков;
- от 10,2% годовых при сумме ипотеки менее 3 млн. рублей - для остальных заёмщиков.
Основные условия кредитования:
- Минимальная сумма кредита - 600 000 рублей в московских подразделениях Банка и 300 000 рублей — в региональных.
- Максимальный размер кредита — 25 млн. рублей и 15 млн. рублей соответственно.
- Сумма кредита не должна превышать 85% от стоимости закладываемой недвижимости.
- Срок кредита - от 1 года до 30 лет.
С полным списком условий и требований к заёмщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 12 февраля 2018 г.
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