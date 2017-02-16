Бинбанк запустил собственную программу ипотеки с минимальной ставкой 11,3%БИНБАНК ипотека условия кредитования
В Бинбанке можно получить кредит на покупку готовой квартиры, новостройки от аккредитованных банком застройщиков, а также таунхауса (готового или строящегося).
Основные условия ипотечного кредитования в Бинбанке:
- Срок кредита - от 3 до 30 лет.
- Минимальная сумма кредита — 600 тыс. рублей,
- Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 15 млн рублей.
- Максимальная сумма кредита для остальных регионов – 8 млн рублей.
Банк может рассмотреть совокупные доходы клиента и трёх его созаемщиков, что позволяет увеличить доступную сумму кредита.
Минимальный первоначальный взнос для зарплатных клиентов Бинбанка - 10%, для остальных клиентов – 20% (если сумма кредита превышает 10 млн рублей – 30%). Взнос может быть снижен до 5% при использовании средств материнского капитала или жилищной субсидии.
Бинбанком установлены следующие процентные ставки по ипотеке:
- на первичном рынке - 11,3-11,5% годовых,
- по кредитам на приобретение готового жилья – 11,7–11,9%.
Данные ставки действуют в том случае, если заёмщик оформляет полное страхование: квартиры, жизни и риска утраты прав собственности (титульное страхование). Если заёмщик страхует только квартиру, ставка по кредиту увеличивается на 3 процентных пункта.
Ипотечный кредит в Бинбанке может оформить любой гражданин России в возрасте от 21 года до 65 лет со стажем на последнем рабочем месте от 4 месяцев. Пакет документов минимальный: паспорт, документы о доходах и подтверждение трудоустройства. При рассмотрении заявки учитываются доходы, подтвержденные справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка, а также документы по дополнительному доходу, справки о размере пенсии и документы на доход от аренды.
Воспользоваться положительным решением банка о выдаче кредита клиент может в течение трёх месяцев.
Источник: Бинбанк, 15.02.2017
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