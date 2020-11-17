Будущее уже ближе - первая электронная регистрация ипотеки и ДДУ

Будущее уже ближе - первая электронная регистрация ипотеки и ДДУИпотека Райффайзенбанк онлайн ипотека
Райффайзенбанк и ГК «Гранель» успешно провели сделку с онлайн-регистрацией договора долевого участия и кредитного договора. Это позволило клиенту получить ипотечный кредит быстрее: все необходимые документы были подписаны с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи и направлены на регистрацию в Росреестр.
Договор долевого участия (ДДУ) используется для приобретения квартир на первичном рынке. Покупатель вкладывает деньги в строительство дома вместе с другими будущими жильцами, а застройщик взамен передаёт ему право на конкретную квартиру, которое зафиксировано в ДДУ. Благодаря онлайн-регистрации все этапы взаимодействия с Росреестром — оплата госпошлины, выпуск электронной подписи, согласование ДДУ — теперь происходят в электронном виде, и клиент просто получает на электронную почту ссылку на зарегистрированный пакет документов.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты могли решать квартирный вопрос просто. Заверить договор с помощью электронной подписи можно в любой удобный для клиента момент. Теперь сделки с недвижимостью будут проходить еще быстрее», — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
«Доля сделок с электронной регистрацией ипотеки постоянно растет. У нас она составляет практически 100%. Лишь только небольшая часть сделок — это традиционная регистрация ипотеки. Будущее за электронными технологиями. Удобство, экономия времени и средств — выгоды очевидны», — отмечает Юлия Судакова, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель».
В ближайшее время Райффайзенбанк планирует перевести в онлайн-формат сделки по программам рефинансирования и кредитования под залог недвижимости. Сотрудник банка будет инициировать выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в удостоверяющем центре (УЦ), формировать обращение и направлять комплект документов на регистрацию в Росреестр в электронном виде. А клиент получает на электронную почту ссылку на зарегистрированный пакет документов.
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