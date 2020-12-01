Челиндбанк продлевает акцию «Ипотека без страховок» по ипотечному кредитованию

Челиндбанк продлевает акцию «Ипотека без страховок» по ипотечному кредитованиюИпотека ЧЕЛИНДБАНК акция
Оформить ипотечный кредит без страховок можно до 30 января 2021 года.
Акция «Ипотека без страховок» в Челиндбанке продлена до конца января 2021 года. В рамках акции клиенты могут оформить кредит на приобретение недвижимости без страхования предмета залога и личного страхования.
Ставки дифференцируются в зависимости от категории заемщиков:
- 8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, участников зарплатных проектов.
- 9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.
Кредиты предоставляются на покупку готового или строящегося жилья, земельного участка, а также рефинансирование кредитов, оформленных ранее в другом банке.
Срок кредитования – до 15 лет (для земельных участков – до 5 лет). Минимальная сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости недвижимости на вторичном рынке и 20% — на первичном.
Успейте подать онлайн-заявку до конца акции.
Материалы по теме