"Дальневосточная ипотека" от Банка Долинск

"Дальневосточная ипотека" от Банка ДолинскИпотека КБ «Долинск» льготная ипотека
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о том, что с 03 августа 2020 года Банк "Долинск" принимает заявки на ипотеку в рамках программы "Дальневосточная ипотека" по ставке 1,6%!
Ипотека под 1,6% дает возможность молодым семьям (возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, возраст которых не превышает 18 лет) приобрести или построить жилье в ДФО.
Подробная информация размещена на странице программы. Также информацию можно получить в офисах банка и по телефону (4242) 49 40 14.
Программа "Дальневосточная ипотека 1,6%"
- Целевое назначение - Приобретение у юридического лица (первого собственника) на первичном рынке жилья готового или находящегося на этапе строительства жилого помещения, в том числе жилого помещения в жилом доме блокированной застройки, по договору купли-продажи
- Валюта кредита - Рубли РФ
- Сроки кредита - не более 234 месяцев с момента выдачи
- Сумма кредита - от 300 000 до 6000000 рублей
- Первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемого (строящейся) жилого помещения
- Процентная ставка - 1,6% годовых – при наличии страхования жизни и здоровья в пользу Банка.
В случае отсутствия данного страхования или несоблюдения требований к условиям страхования - 2,6% годовых.
- Готовое жилое помещение на первичном рынке, строящиеся объекты могут быть расположены в ГО Южно – Сахалинск, в Корсаковском районе, Долинском районе и Анивском районе Сахалинской области.
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