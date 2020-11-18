ДОМ.РФ распределил дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки

ДОМ.РФ распределил дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотекиИпотека господдержка льготная ипотека ДОМ.РФ
ДОМ.РФ, оператор программы ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%, завершил распределение дополнительных лимитов в размере 950 млрд рублей между кредиторами. Всего заявки через Единую информационную систему жилищного строительства на портале наш.дом.рф подали 68 финансовых организаций. Общий лимит за все время действия программы составил 1,85 трлн рублей.
«Льготная ипотека остается популярной среди граждан. Как оператор программы, конечно, мы видим это и по количеству выданных кредитов — их уже более 272 тысяч, и по заявкам на дополнительные лимиты для выдачи такой ипотеки. На этот раз банки запросили почти 2 триллиона рублей, это вдвое превышает предусмотренный объем средств для финансирования. Поэтому лимиты распределены пропорционально доле поданной заявки в общем объеме. Уверен, что наша совместная работа — института развития, банков, застройщиков — позволит обеспечить доступность жилья для населения, а со временем внести вклад в достижение национальных целей до 2030 года, которые озвучены Президентом в июльском Указе», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ в Instagram.
ДОМ.РФ - оператор программы ипотеки с господдержкой
ДОМ.РФ - оператор программы ипотеки с господдержкой
По итогам, Сбербанк увеличил свой лимит до 816,5 млрд рублей, ВТБ — до 346,4 млрд рублей, Промсвязьбанк — до 112,7 млрд рублей. Также в пятерку по объему итоговых лимитов вошли Банк «ФК Открытие» (79,8 млрд рублей) и Альфа-Банк (79,7 млрд рублей).
Напомним, финансирование было увеличено после вступления в силу Постановления Правительства РФ о продлении льготной программы до июля 2021 года.
Программа субсидирования ставки по ипотеке запущена по поручению Президента России в апреле 2020 года. Льготные займы выдаются на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья от застройщика. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита. Максимальная сумма ипотеки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, для жителей других регионов – 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%.
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