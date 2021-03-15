Экономь на рефинансировании ипотеки в Промтрансбанке

Экономь на рефинансировании ипотеки в ПромтрансбанкеИпотека Промтрансбанк
Эксперты подвели итоги ипотечного года в России: за 2020 год объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в РФ достиг рекордной отметки в 1,94 трлн руб., что больше аналогичного показателя 2019 года в 1,7 раза
Источники досрочного погашения располагаются в следующем порядке в зависимости от размера выплат, который они обеспечили:
- рефинансирование ипотеки – 64,3 млрд руб. (рост в 3 раза относительно 2019 года);
- за счет прочих средств – 49,8 млрд руб. (рост в 2,8 раза);
- реализация заложенного имущества – 14 млрд руб. (рост в 2 раза).
Обратите внимание, что погашение за счет рефинансирования выросло почти в 3 раза. Это говорит о том, что в настоящий момент действуют выгодные программы рефинансирования ипотечных кредитов.
В Банке ПТБ есть своя программа рефинансирования ипотечных кредитов. Вот наши преимущества:
– быстрый срок рассмотрения заявки и выход на оформление сделки в МФЦ;
– при возрасте клиента до 40 лет ежегодное страхование жизни заемщика не требуется;
– при рассмотрении заявки учитываются доходы созаемщика;
– при изменении ключевой ставки Банка России ставка по ипотечному договору автоматически изменяется;
– все расходы на услуги оценщиков, юристов и риелторов банк берет на себя, также банк проверит юридическую историю приобретаемой квартиры и подготовит договор купли- продажи;
– возможно досрочное погашение ипотеки, в том числе с использованием материнского капитала.
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Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999.
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